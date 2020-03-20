В Украине подтвердили 29 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 20:00 сегодня, 20 марта, подтверждены 29 случаев COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской, сообщает пресс служба Центра общественного здоровья Украины.

«Подтверждены 29 случаев COVID-19 (по состоянию на 20:00 20 марта)», – говорится в сообщении.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2 (+1) области и Киев (2).

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили 5 положительных результатов в Черновицкой области, 2-й в Днепропетровской, 1-й в Житомирской, 1-й в Харьковской, 1-й во Львовской и 1 положительный результат в Киеве.

Всего зафиксированы 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

В общем в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовали более 750 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц, сообщили в ЦОС.