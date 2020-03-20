Жители Мариуполя могут получить пенсионные услуги дистанционно

В Мариуполе в связи с введенным карантином, горожане могут получить пенсионные услуги дистанционно – по телефону или воспользовавшись электронными сервисами. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В связи с карантинными мерами, принятыми правительством Украины для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, мариупольское объединенное управление Пенсионного фонда Донецкой области переходит на дистанционную форму предоставления услуг. Жители города могут позвонить или воспользоваться электронными сервисами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составляют обращения, требующие безотлагательного решения. К ним относятся:

оформление документов для выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии;

оформление пенсии неработающим пенсионерам, для которых пенсия является единственным доходом к существованию.

Для решения дополнительных вопросов по пенсионному обеспечению, в горсовете рекомендуют обращаться на «горячие линии» управления Пенсионного фонда по телефонам:

Центральная площадка – 0629-47-03-39;

Кальмиусская площадка – 0629-38-43-96;

Левобережная площадка – 095-224-76-38.

Также, можно обратиться посредством Skype-связи: r71pfu@gmail.com и средствами электронной связи: r80@dn.pfu.gov.ua.

Как сообщают в Пенсионном фонде, перерасчет пенсии с 1 апреля 2020 года будет проведен в автоматическом режиме, без личного обращения в управление.