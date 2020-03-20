Командировки отменяются: Заседание ТКГ в Минске может пройти в режиме видеоконференции

Участники Минских переговоров могут проводить заседания через видеосвязь. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

«Какие переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Я вчера разговаривал со своим коллегой министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. По "Минску" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки», – сказал Кулеба.

«Если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции», – уточнил министр.

Ранее сообщалось, что российские СМИ также сообщили о том, что встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, запланированная на 25 марта в Минске, из-за карантинных мер пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, что на последней встрече в Минске стороны договорились о создании общей платформы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).