Борьба с коронавирусом: Кабмин отменил ряд тендерных процедур закупок

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому будут упрощены закупки, необходимые для борьбы со вспышками коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба Кабмина.

Речь идет о постановлении «Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на территории Украины», которое еще должно быть доработано в ​​течение 3-х дней.

Документом установлено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются по упрощенной процедуре, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цене, объеме и т.д.). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в электронную систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо.

«Такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19», – говорится в сообщении.