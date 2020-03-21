Оплата труда в условиях карантина: Как не остаться без зарплаты

В условиях карантина правительство временно запретило деятельность некоторых субъектов хозяйствования, которые предусматривают прием посетителей, таких как заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и т. д., сообщает «Громадський простiр».

На период введения карантина большинство работодателей вынуждены внести изменения в свой порядок работы. Большинство делает это путем предоставления работникам отпусков, введения удаленной работы (выполнение работы дома) или установления режима простоя.

Порядок предоставления отпуска не вызывает особых вопросов. Работник, независимо от введения карантина и ограничительных мероприятий на общих основаниях, вправе воспользоваться правом на ежегодный отпуск, который предоставляется с сохранением заработной платы.

При этом работнику предоставляется возможность получить отпуск без сохранения заработной платы, срок которого согласно нормам Закона № 530-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» не будет включен в общий срок 15 дней, который обусловлен ст. 84 КЗоТ.

Вынужденное приостановление деятельности

В случае, когда предприятие обязали временно приостановить деятельность в связи с предупреждением распространения болезни.

Юридическим языком, это простой (ст. 34 КЗоТ), то есть приостановление работы, вызванное отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Статьей 113 КЗоТ предусмотрено, что если возникла производственная ситуация которая опасна для жизни и здоровья работника, за ним сохраняется средний заработок.

Приостановление деятельности по инициативе работодателя

Это также будет считаться простоем, но не по вине работника, в этом случае работодатель должен осуществлять оплату труда из расчета не ниже 2/3 оклада.

Временный полный труд (надомная работа)

Конвенцией 1996 года 177 о надомном труде предусмотрено, что если работник время от времени выполняет работу дома, а не на своем рабочем месте, этот работник не считается надомным работником.

Временный перевод работников на надомную работу должен осуществляться на основании заявления работника с просьбой разрешить выполнять свои обязанности дома или по другому месту пребывания и приказа.

После приказа работник сможет временно исполнять свои обязанности без обязательного присутствия на своем рабочем месте. Оплата должна в таком случае оставаться в полном объеме.

Регулирование дистанционной (удаленной) работы в Украине является устаревшим, и явно не учитывает современные реалии. Так, надомный труд урегулирован еще советскими нормативными актами 80-х годов.

В то же время развитие технологий сделало именно этот режим работы наиболее актуальным для большинства работодателей.

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