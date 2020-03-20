Рынки закрыты, маршрутки не ходят: Как живут города Донбасса во время карантина (Видео)

Во всех городах Донбасса до 3 апреля действуют карантинные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. В связи с принятыми мерами, в Рубежном (Луганская обл.) перестали ездить маршрутки. То же произошло и в Покровске (Донецкая обл.). Кроме того, в городе закрыли все рынки. А вот в Краматорске, наоборот, усилили работу транспорта.

Так, в Покровске, несмотря на 60-тысячное население, полностью остановился общественный транспорт. Отмена всех маршрутов вызывает трудности у горожан.

По словам местной жительницы Натальи, ей до центра города добираться 35 мин. на автобусе. «Кому нужно ехать на работу, используют велосипеды, а кому в другой город добираться – пошли в отпуска», – рассказывает она.

Число использующих велосипеды жителей сразу же увеличилось. Однако, личный транспорт есть не у всех. Жители окрестностей жалуются, что, фактически, оказались изолированными в своих микрорайонах. До центра города пешком способны добраться только молодые и выносливые. Некоторым приходится идти около полутора часов в одну сторону.

Автобусы и маршрутки остановили работу по решению их владельцев. Потому что возить по 10 человек стало невыгодно.

«Согласно договору, они могут принимать такое решение. Они нас уведомили, что пока приостанавливают работу пассажирского транспорта», – отметил и.о. городского головы Рубежного Анатолий Бусенков.

До какого времени общественный транспорт не будет ходить перевозчики не сообщили. Пока в Рубежном проехать по городу можно на такси.

Та же ситуация и в Покровске. В службах такси уверяют, что услуга не подорожала.

В Покровске маршрутки также отменили, поскольку в них перевозили более 10 пассажиров и не проводили санобработку.

Медиков обещают обеспечить спецтранспортом. «До окончания карантина, для того, чтобы не подвергать опасности жизнь пассажиров, городским советом заключен договор на аренду автобуса для подвоза медработников», – рассказала и.о. городского головы Покровска Ирина Сущенко.

Кроме того, по городу ездят спасатели. Просят жителей лишний раз не покидать дома.

С сегодняшнего дня, 20 марта, ограничена работа и продуктовых рынков. Торговать на улице запрещено. Работают только продуктовые магазины.

В Краматорске в магазины пускают по несколько человек. Чтобы не было очередей. «На сегодняшний день в законодательство внесены изменения, и штрафы за нарушение карантинных норм составляют от 17 тыс. грн для просто человека, до 170 тыс. грн – для предпринимателей», – комментирует пресс-секретарь Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

А вот транспорт в Краматорске работает в усиленном режиме. Частные перевозчики вывели несколько дополнительных машин на рейсы. Также, ежедневно на линию выходят 28 троллейбусов и 15 коммунальных автобусов. Однако и этого в часы пик не хватает.

Источник: ТК «Донбасс»