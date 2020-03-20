Платежки за отопление: Не все жители Покровска согласны с указанными суммами (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) жители уже получили платежки за отопление в феврале. Суммы в квитанциях примерно на 20% меньше, чем в январе. Однако, некоторые горожане все же недовольны.

Так, жительница Покровска Людмила рассказывает, что получила платежку за отопление. Сумма меньше, чем в январе, однако, это женщину не радует. «За 2-комнатную квартиру, учитывая, что не индивдуальное отопление, пришла плата в 1000 грн. Лично я ожидала 700 грн», – говорит женщина.

Большинство потребителей надеялись, что за отопление в феврале придется заплатить хотя бы на 50 грн меньше, поскольку на это есть несколько причин.

По словам горожанки Натальи, сумма могла быть меньше. «Пришла квитанция на 2 тыс. грн, но я считаю, что таких сильных морозов не было. Да и февраль короткий месяц, дней меньше», – считает она.

В профильном учреждении пояснили, что сумму начисляли согласно тарифам, отопительной площади и погодным условиям, которые были в прошлом месяце. Также, учитывают и наличие теплового счетчика в многоэтажке.

«Температура наружного воздуха конечно же влияет, помним, было похолодание, мороз и температура 11 и 12 градусов и больше. Соответственно, тепловой счетчик пропускает больше тепла и сумма в платежке выше», – говорит директор коммунального предприятия «Покровськтепломережа» Дмитрий Гордиенко.

Коммунальщики утверждают, что в февральской квитанции суммы за тепло на 10-15% меньше, чем в январе. Однако, для многих пенсионеров и эта сумма неподъемная. «За прошлый месяц я заплатила за все 1 230 грн. А сколько же мне останется на продовольствие. А лечение?», – жалуется покровчанка Валентина.

Тем, у кого возникли вопросы по начисленным в платежке суммам, советуют обратиться в теплосеть. «Сверим параметры, если у какого-то жителя есть сомнения, то человек приходит и говорит об этом… Выходит комиссия, поднимаем базу и смотрим», – комментирует Гордиенко.

Специалисты сверят фактические показания счетчика с указанными данными в квитанции. И если увидят разницу, то сумму пересчитают.