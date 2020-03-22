RU
Все новости

Пока карантин: В ООН дали советы, как украинцы могут помочь врачам подготовиться к эпидемии

22.03.20 22:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Медицинская экспертка ЮНИСЕФ Екатерина Буловинова дала советы украинцам, как они могут помочь врачам подготовиться к вспышке коронавируса. Советы обнародовала пресс-служба ЮНИСЕФ Украина.

Она предлагает:

  • Распечатать полезные плакаты. Например, постеры ЮНИСЕФ: http://bit.ly/UNICEFcovid19
  • Придумать эффективную коммуникацию для пациентов и медработников.
  • По поручению врача обзвонить его пациентов с готовым «скриптом» советов или перечнем вопросов.
  • Если у вас хороший английский, готовить врачам дайджест того, что происходит в мире COVID-19.
  • Сделать сводки последних рекомендаций CDC и ВОЗ или найти нужную врачу информацию.
  • Подвезти врачей, медсестер и других сотрудников больницы.
  • Если вы – «бизнес», покупайте прежде всего защиту для врачей и медсестер: маски N95, одноразовые халаты, перчатки, очки, щитки, дезинфектанты.
  • Купите жидкое мыло, бумажные полотенца, накладки на унитазы, туалетную бумагу, мусорные пакеты, крем для рук.
  • Кофе, чай, питьевая вода (удобнее – в маленьких бутылках) – стратегические продукты для больницы. В той, которая будет принимать COVID-19, потребность в них резко возрастет.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк