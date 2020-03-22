Пока карантин: В ООН дали советы, как украинцы могут помочь врачам подготовиться к эпидемии

Медицинская экспертка ЮНИСЕФ Екатерина Буловинова дала советы украинцам, как они могут помочь врачам подготовиться к вспышке коронавируса. Советы обнародовала пресс-служба ЮНИСЕФ Украина.
Она предлагает:
- Распечатать полезные плакаты. Например, постеры ЮНИСЕФ: http://bit.ly/UNICEFcovid19
- Придумать эффективную коммуникацию для пациентов и медработников.
- По поручению врача обзвонить его пациентов с готовым «скриптом» советов или перечнем вопросов.
- Если у вас хороший английский, готовить врачам дайджест того, что происходит в мире COVID-19.
- Сделать сводки последних рекомендаций CDC и ВОЗ или найти нужную врачу информацию.
- Подвезти врачей, медсестер и других сотрудников больницы.
- Если вы – «бизнес», покупайте прежде всего защиту для врачей и медсестер: маски N95, одноразовые халаты, перчатки, очки, щитки, дезинфектанты.
- Купите жидкое мыло, бумажные полотенца, накладки на унитазы, туалетную бумагу, мусорные пакеты, крем для рук.
- Кофе, чай, питьевая вода (удобнее – в маленьких бутылках) – стратегические продукты для больницы. В той, которая будет принимать COVID-19, потребность в них резко возрастет.