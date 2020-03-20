Сводки о коронавирусе: Дважды в день людей будут оповещать через громкоговорители

В Украине важную информацию о действиях населения на время объявления карантина теперь можно будет услышать дважды в день (утром и вечером) на улицах в каждом регионе страны из громкоговорителей, установленных на машинах ГСЧС. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специальные автомобили ГСЧС, оборудованные громкоговорящими устройствами, будут транслировать аудиообращение с призывом соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области информирование осуществляется 13-ю экипажами ГСЧС, а на Луганщине – 5-ю.

Спасатели напоминают, что в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания:

не выходить на улицу без необходимости;

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 м;

соблюдать меры личной гигиены;

позаботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

«Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!», – уточнили спасатели.