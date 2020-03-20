RU
Все новости

Сводки о коронавирусе: Дважды в день людей будут оповещать через громкоговорители

20.03.20 22:53

В Украине важную информацию о действиях населения на время объявления карантина теперь можно будет услышать дважды в день (утром и вечером) на улицах в каждом регионе страны из громкоговорителей, установленных на машинах ГСЧС. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специальные автомобили ГСЧС, оборудованные громкоговорящими устройствами, будут транслировать аудиообращение с призывом соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области информирование осуществляется 13-ю экипажами ГСЧС, а на Луганщине – 5-ю.

Спасатели напоминают, что в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания:

  • не выходить на улицу без необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 м;
  • соблюдать меры личной гигиены;
  • позаботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

«Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!», – уточнили спасатели.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк