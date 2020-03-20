Карантин: Жителям Мариуполя рассказали, можно ли получить компенсацию за проездной (Видео)

В Мариуполе из-за карантина и ограничения в передвижении, школьники, студенты и те, кто работает дистанционно, транспортом не пользуются. Однако, многих горожан интересует, как получить компенсацию за ранее купленный проездной билет, использовать который нет возможности.

Как рассказала студентка Юлия Безлик, она учится на двух курсах и пока не работает. Поэтому, для экономии, приобрела проездной билет. Но из-за карантина обучение отменили. Потребность в переездах исчезла. Девушка не знает, можно ли вернуть потраченные средства.

«У меня обычный проездной, стандартный, который стоит 330 грн. Обратилась с вопросом на официальный сайт МТТУ – есть ли продление проездного, либо частичная компенсация», – говорит студентка.

Однако, у многих жителей потребность пользоваться транспортом осталась. Хотя, во время карантина воспользоваться своим проездным не всем и не всегда удается. Ведь попасть в десятку и даже двадцатку пассажиров – достаточно сложно.

По словам юристов, по закону, никакой компенсации за проездной не предусмотрено, поскольку транспорт продолжает работать. И услугой перевозки можно воспользоваться.

«Если человек приобрел услугу, и услуга существует на данный промежуток времени, а также, ею можно воспользоваться, значит возврата быть не может», – пояснил юрист Александр Магдалиц.

В трамвайно-троллейбусном управлении уверяют – этот вопрос решаемый. С сегодняшнего дня увеличили количество машин и сократили время их пребывания на конечных остановках.

«Увеличил скорость прохождения. Мы ограничили отстой транспорта на конечных остановках. Мы просим водителей, чтоб минимальное время для санитарных нужд они потратили на конечной. Больше времени они проводили именно в движении по маршрутам. Чтобы, с учетом ограничения по количеству пассажиров, выполнить больше рейсов, в максимальном количестве, и закрыть эти вопросы», – рассказал начальник Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Виталий Донев.

В то же время, коммунальщики просят отнестись с пониманием и пользоваться транспортом только по необходимости.

Источник: ТК «Сигма»