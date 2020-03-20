Нарушение карантина: Полицейские рассказали, на кого чаще всего составляли протоколы

Полицейские составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина. Об этом сегодня, 20 марта, во время совещания заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-центр МВД.

«Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены 7 уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины», – сказал Фацевич.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что полицейские оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением карантина. «Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаруживает много фактов, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Мы обращаемся к водителям и кондукторам с просьбой немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно отреагировать», – отметил заместитель председателя Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке полицейские составили два административных протокола за нарушение ограничительных требований в период карантина.