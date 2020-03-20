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Нарушение карантина: Полицейские рассказали, на кого чаще всего составляли протоколы

20.03.20 23:33
Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина. Об этом сегодня, 20 марта, во время совещания заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-центр МВД.

«Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены 7 уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины», – сказал Фацевич.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что полицейские оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением карантина. «Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаруживает много фактов, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Мы обращаемся к водителям и кондукторам с просьбой немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно отреагировать», – отметил заместитель председателя Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке полицейские составили два административных протокола за нарушение ограничительных требований в период карантина.

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