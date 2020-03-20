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Стало известно, где возьмут деньги на индексацию пенсий

20.03.20 23:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Деньги на индексацию пенсий и на доначисление некоторым пенсионерам 1 тыс. грн возьмут из государственного бюджета, увеличив его дефицит. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире ТК «Украина», сообщает «Украинская правда».

«В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перераспределять там, где фактически возможно. Этим источником будут дополнительно и государственные компании, и прибыли государственных банков, сокращение больших зарплат, сокращение всего бюджета, где можно сокращать. А второе, давайте быть честными, мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить», – сказала Ковалив.

Также она рассказала, что дефицит бюджета будут финансировать заимствованиями. По ее мнению, очень дешево деньги можно занять у Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Еврокомиссии.

Напомним, что глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что Украина рассчитывает на финансирование Международного валютного фонда (МВФ) по программам борьбы с коронавирусом.

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