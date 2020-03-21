Воронки от разрывов 120-мм минометных мин: В ОБСЕ рассказали о гибели мирного жителя в Сигнальном

Мужчина умер от полученных осколочных ранений в неподконтрольном украинским властям Сигнальном (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 20 марта.

«16 марта медработники больницы в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) по телефону сообщили о том, что мужчину (80–89 лет) с серьезными ранениями грудной клетки доставили к ним во второй половине дня 14 марта, а позже в тот же день он умер», – говорится в сообщении.

Сын умершего мужчины сообщил наблюдателям о том, что около 11:00 14 марта его отец был дома на ул. Пушкина, 12, в Сигнальном (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), когда он услышал и увидел взрыв.

17 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил повреждения на крыше дома скончавшегося мужчины на ул. Пушкина, 12, в Сигнальном (определить, когда возникли повреждения, а также тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным).

Приблизительно в 700 м далее к северо-востоку этот БПЛА обнаружил 8 свежих воронок, по оценке, от разрывов предположительно 120-мм минометных мин в радиусе 50–150 м от других жилых домов.