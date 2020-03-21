Сводка из зоны ООС за 20 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил Операции объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано 4 обстрела:

неподалеку от Широкино – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм;

неподалеку от Луганского – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Вольный –из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским – из 82-мм минометов.

Вчера, 20 марта, в результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток НВФ дважды обстреляли позиции сил ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – неподалеку Новгородского из минометов калибра 120 мм.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили об 11 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Доломитное, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Васильевка, Спартак, Донецк (пос ш-ты «Трудовская»), Александровка, Саханка. Применялись РПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.