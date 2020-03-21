«ДНР» закрыла КПП на линии разграничения: Кому оставлена возможность пересечь

Сегодня, 21 марта, с 00:00 по московскому времени «ДНР» приостановила перемещение граждан через свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «МГБ ДНР».

Отмечается, что:

до особого распоряжения запрещен въезд с подконтрольной Украине территории в «ДНР» лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства) без постоянной регистрации места проживания (прописки) в «республике»;

разрешен въезд в «ДНР» лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства), которые имеют постоянную регистрацию места проживания (прописку) в «ДНР»;

запрещен транзитный проезд через «ДНР» из РФ на подконтрольную Украине территорию гражданам Украины, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Въезд в «ДНР» иностранных граждан и лиц без гражданства разрешен в исключительных случаях гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших, в иных нетерпящих отлагательства случаях) при наличии у лиц подтверждающих документов, либо при наличии таковых у встречающей стороны.