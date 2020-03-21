Ситуация в пунктах пропуска утром 21 марта: Проезда ожидали 2 авто

Сегодня утром, 20 марта, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 3,1 тысячи человек и 505 транспортных средств:

«Майорское» – 930 человек и 155 транспортных средств;

«Марьинка» – 1080 человек и 190 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 750 человек и 130 транспортных средств;

«Гнутово» – 145 человек и 30 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 210 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: