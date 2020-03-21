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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 марта: Проезда ожидали 2 авто

21.03.20 09:44
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

Сегодня утром, 20 марта, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 3,1 тысячи человек и 505 транспортных средств:

  • «Майорское» – 930 человек и 155 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 1080 человек и 190 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 750 человек и 130 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 145 человек и 30 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 210 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 0/0;
  • «Марьинка» – 0/2;
  • «Новотроицкое» – 0/0;
  • «Гнутово» – 0/0.

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