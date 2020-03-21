Одна из женщин работала в продуктовом магазине: В Славянске 2 новых подозрения на коронавирус

Два новых подозрения на коронавирусную инфекцию выявлено в Славянске (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что одна пожилая женщина госпитализирована в больницу города Мирноград. Другая больная изолирована и принимает лечение амбулаторно. Биоматериал направлен в лабораторию города.

Подчеркивается, что одна из женщин, имея симптомы болезни, продолжала работать в продуктовом магазине.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области есть 9 подозрений на коронавирусную инфекцию. Из них 5 человек (4 взрослых и 1 ребенок) находятся в больницах города Мариуполя, и 4 человека с подозрением находятся в инфекционной больнице Константиновки, это двое взрослых из Краматорска и двое взрослых из Славянска. По данным подозрениям идут лабораторные исследования, как только будут известны результаты