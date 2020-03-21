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Кириленко оценил потребность в аппаратах вентиляции легких в 80 млн грн

21.03.20 13:06
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

В Донецкой области потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких оценивается в около 80 млн грн. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в интервью «Главкому».

«Сейчас нужно, чтобы они были в наличии и надо понять сроки их доставки», – сказал он.

По его словам, нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких есть не только в Донецкой области или других регионах Украины. «В Донецкой области таких аппаратов больше 80. Но это также с учетом отделений, в которых они постоянно задействованы (то есть используются для помощи больным другие заболевания», – сказал Кириленко.

Председатель Донецкой ОГА отметил, что в области составили перечень того, что нужно прежде всего, начиная с аппаратов искусственной вентиляции легких. «Также это средства индивидуальной защиты, то есть маски, защитные костюмы. Их мы будем закупать. Также у нас есть предприятия, которые готовы перепрофилироваться и производить средства защиты. Сейчас проблема с поставкой материала, из чего эти средства защиты производить», – рассказал Кириленко.

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