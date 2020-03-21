Наблюдатели ОБСЕ обнаружили следы техники на дорогах, где нет погранично-пропускных сооружений

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали множественные следы машин, ведущие в направлении границы на участках, где нет погранично-пропускных сооружений. Об этом говорится в отчете Миссии.

18 марта приблизительно в 3 км к востоку от н. п. Черемшино (59 км к юго-востоку от Луганска) и ориентировочно в 400 м к западу от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил множественные следы машин в необработанном поле, ведущие в направлении границы на участке, где нет погранично-пропускных сооружений.

19 марта приблизительно в 2 км к востоку от н. п. Кошарное (61 км к юго-востоку от Донецка) и ориентировочно в 500 м к юго-востоку от н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ зафиксировала свежие следы тяжелых колесных машин на грунтовых дорогах, ведущих в направлении границы на участке, где нет погранично-пропускных сооружений.