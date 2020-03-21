В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 41 человека

По состоянию на 10:00 сегодня, 21 марта, в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления);
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
- Киевская область – 3 случая;
- Донецкая область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный);
- Львовская область – 1 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 1 случай;
- Киев – 3 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19.
«Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Донецкой области два новых подозрения на коронавирусную инфекцию выявлено в Славянске, один – в Краматорске .
Напомним, в Донецкой области всего 9 подозрений на коронавирусную инфекцию. Из них 5 человек (4 взрослых и 1 ребенок) находятся в больницах города Мариуполя, и 4 человека с подозрением находятся в инфекционной больнице Константиновки, это двое взрослых из Краматорска и двое взрослых из Славянска. По данным подозрениям идут лабораторные исследования, как только будут известны результаты