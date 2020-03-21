В Краматорске госпитализировали местного жителя с подозрением на коронавирус

Подтвержденных случаев коронавируса в Краматорске нет, но добавилось еще одно подозрением на заболевание. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба госровета.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 в Краматорске было обнаружено всего 8 подозрений (+1 за сутки) на COVID-19, новый заболевший недавно вернулся из Егпита.

На данный момент его госпитализировали в инфекционную больницу Константиновки.

Из всех отобранных тестов было получено 6 негативных результатов, другие 2 находятся в процессе исследования.

Как сообщалось ранее, сегодня два новых подозрения на коронавирусную инфекцию выявлено в Славянске.

Напомним, в Донецкой области есть 9 подозрений на коронавирусную инфекцию. Из них 5 человек (4 взрослых и 1 ребенок) находятся в больницах города Мариуполя, и 4 человека с подозрением находятся в инфекционной больнице Константиновки, это двое взрослых из Краматорска и двое взрослых из Славянска. По данным подозрениям идут лабораторные исследования, как только будут известны результаты