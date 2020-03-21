В Донецкой области полицейские усилили меры безопасности в прифронтовых населенных пунктах

На территории Курахово, Марьинки, Красногоровки силами сотрудников Национальной полиции и полицейских была проведена отработка. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Спецмероприятия проходили 20 марта. В них были задействованы сотрудники полиции Волновахи и подчиненных подразделений, работники Главного управления полиции Донецкой области, Управление патрульной полиции и полицейские, входящие в состав операции Объединенных сил.

Цель отработки – предупреждение и раскрытие преступлений, выявление антиобщественного элемента, стабилизация оперативной обстановки и обеспечение охраны общественной безопасности и порядка.

Так, во время мероприятий полицейские установили двух граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям, дважды изъяли наркотические вещества и разоблачили гражданина, который хранил патроны к автомату Калашникова.

За время отработки правоохранители раскрыли 5 краж, в том числе похищение имущества и канализационных люков. Было установлено местонахождение человека, который находился в розыске.

В отношении нарушителей Правил дорожного движения были составлены 4 административных протокола. Кроме того, полицейские обнаружили водителя, который перевозил уголь без документов, и человека, который нарушил порядок осуществления операций с металлоломом.

Также полицейские провели разъяснительную работу среди населения о профилактических мероприятий распространение коронавируса.