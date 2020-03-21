Аваков обещает ужесточение карантина со следующей недели

Первая неделя карантина – это начало пути преодоления нынешнего кризиса, «самые великие испытания еще впереди». Об этом сегодня, 21 марта, на свей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!», – написал он.

Министр подчеркнул, что, по его мнению, тотальный карантин – это та мера, которая необходима Украине, чтобы минимизировать число зараженных коронавирусом в стране.

«На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности! Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не увольнение, не отправленные за свой счет – на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!», – написал он.