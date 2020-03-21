В Донецкой области составлено 85 протоколов за нарушение карантина

С начала карантинных мероприятий в Украине полицейские составили на нарушителей 923 административных протокола. Кроме того, следователи начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

21 марта к принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается более 17 000 правоохранителей. В том числе полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей.

Сегодня полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области – 167, в Донецкой – 85, в городе Киеве – 75. Кроме того, 67 – в Киевской, 61 – в Запорожской, 54 – в Черкасской, 47 – в Одесской, 43 – в Херсонской, 33 – в Винницкой области, по 32 – в Сумской и Харьковской, 30 – в Ровенской, 29 – во Львовской, 25 – в Волынской, 22 – в Черновицкой, 21 – в Кировоградской, 19 – в Черниговской, 18 – в Николаевской, 14 – в Луганской, 12 – в Закарпатской, по 9 – в Ивано-Франковской и Тернопольской, 8 – в Житомирской, 7 – в Хмельницкой и 4 – в Полтавской областях. В суд направлено 889 административных протоколов.

Также следователи полиции начали 8 уголовных производств по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины: 3 – в Харьковской области, по 1 – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.

Полицейские раз обращаются к гражданам с просьбой придерживаться рекомендаций врачей и по возможности оставаться дома.