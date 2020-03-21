В Донецке госпитализировали 8-летнюю девочку с подозрением на коронавирус

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке госпитализировали 8-летнюю девочку с подозрением на коронавирус, сообщают местные интернет-ресурсы.

8-летняя девочка с невысокой температурой вернулась из России вместе со своей мамой. Маленькую дончанку госпитализировали, чтобы убедиться, что у нее нет коронавирусной инфекции. С ее мамой все в порядке.

«У ребенка, скорее всего, бронхит. Девочку положили в один из медицинских центров. Рядом с ней находится ее мама», – говорится в сообщении со ссылкой на «минздрав ДНР».

На текущий момент в «ДНР» под наблюдением врачей еще шестеро взрослых, вернувшихся из стран, где сейчас бушует эпидемия коронавирусной инфекции COVID-2019. Случаев заболеваний пока не зарегистрировано.