Компания SCM разработала ряд шагов по противодействию COVID-19

Компания SCM разработала ряд шагов по предупреждению проявления коронавируса в стране, а также борьбе с последствиями пандемии. Об этом говорится в обращении генерального директора АО «СКМ» Олега Попова к бизнесам SCM.

«Борьба с эпидемией коронавируса не утихает. Компании SCM объединяет около 200 тыс. сотрудников. С членами их семей – это полмиллиона украинцев. Мы приняли решительные предупреждающие шаги еще до того, как серьезность положения стала очевидной», – отметил Олег Попов.

Далее генеральный директор перечислил меры, которые предприняла компания SCM.

Шаг 1 – разработана стратегия защиты наших сотрудников от COVID-19, а также программа экономической защиты сотрудников и бизнеса.

«Сейчас стабильная работа предприятий – это гарантия безопасности страны, ее громад и каждого работника. Это надежда на скорый выход из кризиса. Мы ставим себе задачу минимизировать распространение вируса среди наших сотрудников. Мы позволили сотрудникам, где это возможно, работать удаленно, ввели новые протоколы гигиенических норм. Эти меры дадут нашим людям возможность сохранить работу и доходы во время карантина и восстановление после него», – поясняет глава SCM.

Шаг 2 – параллельно компания заботится о городах и регионах, в которых работает.

«Мы стали партнерами региональных штабов в четырех областях Украины и в городах нашего присутствия. Наши компании всегда оказывают социальную помощь городам, в которых расположены предприятия. Это часть нашей философии. На призыв президента Украины мы также стали партнерами региональных штабов при губернаторах в четырех областях Украины, где работают наши предприятия: в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской, а также в городах Днепропетровской, Запорожской и других областей. Задача этих штабов – замедлить темпы распространения эпидемии. И одновременно – минимизировать риски закрытия предприятий критически важных для страны отраслей и потери рабочих мест украинцами», – рассказал Олег Попов.

Отмечается, что трудные времена требуют быстрых и эффективных решений.

1. Вместе с представителями местной власти и громад компания делает все, чтобы области, города, районы были готовы к пиковым медицинским нагрузкам:

закупает необходимое оборудование для опорных больниц. Весь мир испытывает дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 200 стран ведут активную конкурентную борьбу за это оборудование. «Поэтому его закупка продолжается дольше, чем нам хотелось бы. Этой закупкой занимается Фонд Рината Ахметова. В целом, на эти цели основатель фонда направил 300 млн грн», – подчеркнул гендиректор SCM;

закупает средства индивидуальной защиты для врачей и медицинского персонала. Материалы, из которых они изготавливаются, не сохраняются долго, поэтому большие запасы сделать невозможно;

помогает местным властям оснастить медицинские учреждения, чтобы во время пиковых нагрузок области, города и районы могли принять всех пациентов;

разрабатывает комплекс мер по защите людей в группе риска, прежде всего, людей старше 60 лет. «Это наши родители – те, кто в первую очередь нуждаются в помощи. Мы не просто призываем их оставаться дома, а ищем инструменты – как доставлять им пищу и лекарства», – сказал Олег Попов.

2. SCM призывает другие бизнесы в регионах приобщиться к работе антикризисных штабов. «Без вашей поддержки местной власти не справиться с кризисом такого масштаба», – подчеркнул руководитель компании.

3. SCM призывает жителей городов и областей Украины, лидеров громад также взять на себя ответственность, потому что сейчас ценен каждый в борьбе с коронавирусом. Главная ответственность – вести себя согласно рекомендациям Минздрава. Выполнять новые санитарно-гигиенические нормы. Избегать публичных мест. Овладеть средствами удаленной работы, где это возможно.

«Итак, мы заботимся о наших сотрудниках, мы заботимся о регионах нашего присутствия, мы заботимся о здоровье украинцев», – подытожил Попов.

Шаг 3. «Пандемия – это вызов всей мировой экономике. Украина особенно уязвима. Мы уже сейчас начинаем большую работу по реанимации украинской экономики после кризиса – создаем штаб экономического здоровья. В течение следующей недели мы представим первые результаты работы этого штаба», – продолжил глава SCM.

Для этого компания уже объединяет представителей ключевых Think Tanks, их экспертов, их наработки и рекомендации. «И они уже работают в двух направлениях – создание портфеля быстрых антикризисных решений и одновременно – начало работы над экономической стратегией страны в условиях глобального экономического кризиса», – уточнил Олег Попов.

«Мы призываем украинский бизнес и других доноров объединиться вокруг этих задач, потому что без адекватных экономических решений после большой беды под названием "болезнь" мы можем столкнуться с другим крупным бедствием под названием "бедность". Поэтому мой главный месседж сегодня – мы должны объединить наши силы. И работать, много работать. С ответственностью и без паники», – резюмировал генеральный директор компании SCM.