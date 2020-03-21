Проезд только по специальному пропуску: В Киеве полностью останавливают движение общественного транспорта

В Киеве с 23 марта полностью останавливают движение общественного транспорта. Личный транспорт может спокойно ездить. Об этом сегодня, 21 марта, в специальном обращении сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В понедельник общественный транспорт останавливает свою работу для всех, кроме людей у которых есть пропуск», – сказал он.

По его словам, в городе будут возить только медработников, спасателей, правоохранителей, работников аптек и продуктовых магазинов. Схемы маршрутов будут сегодня опубликованы. Ездить они смогут только по пропуску (специальная карта).

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«Друзья, будет сложно, но главное удержать ситуацию и выиграть время», – подытожил Кличко.