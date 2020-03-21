Полицейские вернули домой несовершеннолетних сестер-беглянок

В полицию обратилась 65-летняя жительница Белозерского (Донецкая обл.) и сообщила, что ее внучки более суток отсутствуют дома и на связь не выходят. Последний раз женщина видела их вечером 19 марта, когда девчонки собирались гулять с подружкой и планировали остаться ночевать у нее. На следующий день телефон сестер был выключен. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На поиски несовершеннолетних были ориентированы все наряды полиции. Инспекторы ювенальной превенции отработали круг друзей и знакомых девушек, ориентировки школьниц были размещены на остановках общественного транспорта, в супермаркетах, вокзалах. Также информация о розыске детей была изложена в социальных сетях и СМИ.

Кропотливая и оперативная работа правоохранителей уже через несколько часов дала положительный результат – девушки были найдены в Краматорске.

Выяснилось, что сестры попросили знакомого отвезти их в соседний город, чтобы там провести время, а чтобы бабушка не надоедала звонками – выключили мобильный.

Полицейские вернули беглянок домой.

С несовершеннолетними инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и объяснили к чему могло привести такое поведение. Родные девушек будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.