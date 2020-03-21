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Украина проведет телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом

21.03.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина и Китая проведут прямой телемост для обсуждения вопросов противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», – отметил он.

По его словам, во время телемоста китайские врачи поделятся своим опытом с украинскими медработниками и вирусологами.

«Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник», – написал Шмыгаль.

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