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Жизнь после карантина: Школьников из Луганской области ждет сюрприз (Фото)

21.03.20 19:39
Фото: пресс-служба Новопсковского поселкового совета
Фото: пресс-служба Новопсковского поселкового совета

Начат капитальный ремонт санитарных помещений заайдаровской общеобразовательной школы О I-II ступеней Новопсковского поселкового совета (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Новопсковского поселкового совета.

Отмечается, что будет отремонтировано четыре туалета: один для учащихся начальных классов на втором этаже, 3 – на первом. Также отремонтируют санитарное помещение для мытья рук.

Стоимость проекта – 672,029 тыс. грн.: это остатки образовательной субвенции из государственного бюджета, который наполняется благодаря налогоплательщикам.

«Заайдаровских школьников ждет приятный сюрприз по возвращении из карантина», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Новопсковского поселкового совета
Фото: пресс-служба Новопсковского поселкового совета

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