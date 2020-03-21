«ЛНР» закрывает пункт пропуска у Станицы Луганской

С 00:00 23 марта 2020 года въезд в «ЛНР» со стороны Украины в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа закрывают. Такое распоряжение издал «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.



Обеспечивать выполнение «указа» поручено «МГБ ЛНР».

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 марта, с 00:00 по московскому времени «ДНР» приостановила перемещение граждан через свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.