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«ЛНР» закрывает пункт пропуска у Станицы Луганской

21.03.20 16:37
Очередь на КПП «ЛНР» / Фото: EPA-EFE
Очередь на КПП «ЛНР» / Фото: EPA-EFE

С 00:00 23 марта 2020 года въезд в «ЛНР» со стороны Украины в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа закрывают. Такое распоряжение издал «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

Обеспечивать выполнение «указа» поручено «МГБ ЛНР».

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 марта, с 00:00 по московскому времени «ДНР» приостановила перемещение граждан через свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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