Пропуск через линию разграничения полностью закрывается, – штаб ООС

В районе проведения Операции объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, Международного комитета Красного Креста будет осуществляться по ранее установленному порядку.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

«Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил, на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещено пересечение линии разграничения в обоих направлениях. Исключение по возвращению на подконтрольную Украине территорию делалось только для граждан, имеющих здесь постоянную регистрацию (прописку). Пропуск на временно неподконтрольные территории осуществлялся только для граждан, которые там проживают.