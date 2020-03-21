В Волновахе пьяный водитель, убегая от полицейских, врезался в дерево

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Волновахи (Донецкая обл.) обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения. На требование правоохранителей остановиться последний начал убегать. Вследствие превышения скорости водитель автомобиля не справился с управлением и «влетел» в дерево. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Согласно заключению врачей, 27-летний правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пытаясь скрыть свое состояние и отсутствие документов, мужчина решил «добавить газу» и убежать.

Полицейские составили в отношении водителя три административных протокола, один из которых за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и постановление за вождение автомобилем без соответствующих документов.