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В Волновахе пьяный водитель, убегая от полицейских, врезался в дерево

21.03.20 21:12
Фото: Волновахский отдел полиции Донецкой области
Фото: Волновахский отдел полиции Донецкой области

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Волновахи (Донецкая обл.) обнаружили водителя, который нарушил правила дорожного движения. На требование правоохранителей остановиться последний начал убегать. Вследствие превышения скорости водитель автомобиля не справился с управлением и «влетел» в дерево. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Согласно заключению врачей, 27-летний правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пытаясь скрыть свое состояние и отсутствие документов, мужчина решил «добавить газу» и убежать.

Полицейские составили в отношении водителя три административных протокола, один из которых за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и постановление за вождение автомобилем без соответствующих документов.

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