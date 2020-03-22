«Человечность и взаимопомощь»: Объявлен конкурс грантов для противодействия коронавирусу

Международный фонд «Возрождение» восстанавливает инициативу гуманитарной солидарности, которая работала в 2014 году, и объявляет в ее рамках первый грантовый конкурс.

«Мы готовы поддержать самые разные общественные инициативы по взаимопомощи во время эпидемии коронавируса в Украине. Нужно практически помочь тем, кто остается наиболее уязвимым перед последствиями эпидемии учитывая социально-экономическое положение отдельных общественных групп», – говорится в сообщении.

Проекты должны касаться содействию предупреждению распространения, преодолению и смягчению последствий эпидемии коронавируса в Украине через информирование, координацию, обеспечение базовых потребностей, горизонтальную самоорганизацию людей ради взаимопомощи.

Средняя стоимость проектов составит 50 тыс. грн., однако Фонд рассмотрит все представленные инициативы независимо от их масштабности.

Заявки принимаются на постоянной основе и рассматриваются в порядке поступления от одной до пяти суток (в зависимости от текущего количества заявок). Это означает, что в данном конкурсе нет дедлайнов и нет фиксированных дат принятия решений.

Предпочтение будет отдаваться инициативам, которые уже начали свою деятельность, тем, которые включают элементы краудфандинг, волонтерства (безвозмездного труда), привлечения широкого круга людей, стимулирование низового общественного участия, поддержки социального предпринимательства.

Как правило, в рамках данного конкурса не будут поддерживаться заявки, предусматривающие закупку дорогостоящих товаров, в т.ч. оборудования, а также проекты по контролю над публичными закупками (с проектами по последней темы обращайтесь к программе Фонда «Демократическая практика»).

Зарегистрированные общественные организации будут иметь преимущество в получении средств, однако мы готовы также рассматривать заявки от неформальных общественных инициатив и организаций, работающих с религиозными общинами.

«Мы идем на сознательное упрощение процедуры рассмотрения и утверждения для того, чтобы оперативно ответить на вызовы пандемии», – говорится в сообщении.

Чтобы подать свою инициативу на конкурс, заполните онлайн-форму (будьте лаконичными, но точными в описании).

Проект должен соответствовать следующим критериям:

должен касаться именно быстрого реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19;

иметь четко определенную целевую группу;

имеет четкие цели, которые можно достичь предлагаемыми действиями, с востребованными ресурсами и в срок.

Со всеми вопросами о конкурсе вы можете писать на pr@irf.ua или на фейсбук-страницу Фонда.