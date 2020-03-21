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В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы Донецка

21.03.20 19:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке ранение голени получила мирная жительница поселка шахты «Трудовская», сообщают представители «ДНР».

Отмечается, что поселок обстреливался с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате обстрела получила ранение женщина 1976 г.р. Пострадавшая доставлена в центральную городскую больницу №14 г. Донецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Диагноз – слепое огнестрельное ранение правой голени», – говорится в сообщении.

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