Противодействие агрессии РФ не может отойти в «тень» на фоне пандемии, – Кулеба

Противодействие российской агрессии не может отойти в «тень» на фоне пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

«Последние две недели занимаюсь на 90% исключительно вопросами пандемии. Но 10% моего внимания посвященны всегда противодействию российской агрессии. Это тот вопрос, который никоим образом не может отойти в "тень". И на ключевые его аспекты я постоянно обращаю внимание и контролирую ситуацию», – сказал Кулеба

Он также отметил, что сейчас Российская Федерация запустила такого «червячка» в виде призывов отменить все санкции на фоне экономического кризиса.

Глава МИД также анонсировал разговор с министром иностранных дел Германии и заверил, что будет говорить «не только о пандемии, но и о "нормандском формате", "минском процессе" и других вещах».

Также он отметил, что все переговоры по Донбассу «свернуты физически». По «Минску» прорабатывается вопрос видеоконференции. «Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки», – сказал он.

При этом он не стал прогнозировать, в каком формате может пройти встреча «нормандской четверки». «"Нормандский формат" планировался на конец апреля. Поэтому еще время есть. Посмотрим на динамику пандемии и во Франции, и в других странах, и в Украине и будем уже принимать соответствующие решения», – резюмировал Кулеба.