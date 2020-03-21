Кулеба объяснил, как во власти видят предлагаемый «консультативный совет» с ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» объяснил, как официальный Киев видит предлагаемую «консультативный совет» с представителями ОРДЛО.

По его словам, все остается неизменным: страна, которая напала – это Россия, страна, которая защищается – это Украина.

«Документ, который появился в СМИ, является проектом документа, он еще окончательно не принят, в нем говорится о создании общественного совета. То есть общественный совет – это представители не органов власти, а представители общества, той части Украины, в которой мы с вами принадлежим, смогут поговорить не с представителями общества, с представителями незаконных "ДНР" или "ЛНР" и их представителями условной "власти", а с представителями людей, живущих на оккупированных территориях", – сказал Кулеба.

«Никоим образом это не влияет на структуру ТКГ, которая называется трехсторонняя, потому что там есть Россия, Украина, а между ними есть ОБСЕ. И это фундаментальный принцип. Я с чего начал, хочу тем же же и завершить – что модель принципиальная остается той же: есть государство-агрессор – Российская Федерация, жертва агрессии – Украина, есть ОБСЕ в ТКГ между ними. И есть Франция и Германия в "нормандском формате" между ними», – добавил глава МИД.

Он также отметил, что в этой группе, которая сейчас, по его словам, еще только обсуждается, «за столом будут сидеть с одной стороны представители украинского общества, а с другой – представители тоже украинского общества, часть которого сейчас находится под российской оккупацией».

«Там не будут сидеть, как вот эти, 10 на 10, там не будут сидеть представители "ЛНР" и "ДНР", так называемых "официальных органов", которые на самом деле не являются официальными, поэтому за столом не садятся. Это не площадка для прямого диалога между украинской легитимной властью и нелегитимной "властью" "ЛНР" и "ДНР". Это принципиальный момент», – отметил министр.

Он также обратил внимание, что к работе этого совета планируют привлечь также вынужденных переселенцев из оккупированных территорий, но не уточнил, предполагают их вводить в десятку представителей свободной части Украины, или в десятку представителей оккупированных территорий.

«Давайте дождемся, увидим окончательный список тех, кто будет участвовать в этом общественном, подчеркиваю, обсуждении с украинской стороны, тогда мы сможем понять, кто входит в его состав», – сказал Дмитрий Кулеба.