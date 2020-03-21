На Донетчине объявили режим чрезвычайной ситуации

В Донецкой области из-за распространения коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 21 марта, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай заражения COVID-19», – написал Кириленко.