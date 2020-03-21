В Украине количество случаев коронавируса выросло до 47

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и Киев (2).
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
- Черновицкая – 15
- Днепропетровская – 2;
- Житомирская – 1;
- Львовская – 1;
- Киевская обл. – 2;
- Тернопольская – 1;
- Киев – 7, из которых 6 за эти сутки.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.