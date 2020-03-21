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В Украине количество случаев коронавируса выросло до 47

21.03.20 21:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и Киев (2).

Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:

  • Черновицкая – 15
  • Днепропетровская – 2;
  • Житомирская – 1;
  • Львовская – 1;
  • Киевская обл. – 2;
  • Тернопольская – 1;
  • Киев – 7, из которых 6 за эти сутки.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

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