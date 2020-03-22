Сводка из зоны ООС за 21 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано пять обстрелов:

дважды в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Новотроицким – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

дважды вблизи Новотошковского – из с 82-мм минометов;

рядом с Новгородским – из минометов калибра 120 мм;

неподалеку Попасной – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению», – говорится в сообщении.

Вчера, 21 марта, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли, потерь среди сил ООС нет.

В «ДНР» заявило о 10 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Зайцево, Донецк (пос ш-ты «Трудовская», Вольво-Центр), Александровка. Применялись миномет 82 мм калибра, БТР/БМП, РПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.