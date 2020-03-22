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Сводка из зоны ООС за 21 марта: Версии сторон конфликта

22.03.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано пять обстрелов:

  • дважды в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
  • рядом с Новотроицким – из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • дважды вблизи Новотошковского – из с 82-мм минометов;
  • рядом с Новгородским – из минометов калибра 120 мм;
  • неподалеку Попасной – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению», – говорится в сообщении.

Вчера, 21 марта, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли, потерь среди сил ООС нет.

В «ДНР» заявило о 10 нарушениях режима прекращения огня. В зоне обстрела оказались Зайцево, Донецк (пос ш-ты «Трудовская», Вольво-Центр), Александровка. Применялись миномет 82 мм калибра, БТР/БМП, РПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.

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