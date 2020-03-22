В Донецке под обстрел попала закрытая школа

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения от обстрела закрытой школы в Донецке. Об этом говорится в отчете Миссии.

Сообщается, что 20 марта на ул. Лесной, 1, на северной окраине временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка наблюдатели видели свежую воронку, которая, по их оценке, образовалась, вероятно, от разрыва минометной мины (калибра 120 мм) во дворе закрытой школы (примерно 3 м западнее школьного здания).

Они также заметили свежие осколочные повреждения на северо-западной стороне и металлических воротах школы, а также следы горения на газопроводе с северо-восточной стороны здания.

Кроме того, команда СММ зафиксировала свежие осколочные повреждения на воротах (выходящих на юго-восток) автозаправочной станции, расположенной на расстоянии около 20 м к северо-западу от школьного здания.

60-летний местный житель рассказал, что в ночь с 18 и рано утром 19 марта он со своей женой слышал, как в этом районе произошел обстрел. Он добавил, что в результате обстрела, из-за которого возник пожар, был поврежден газопровод.