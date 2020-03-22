«Пир во время чумы»: Как в «Л-ДНР» «противодействуют» коронавирусу (Фото)

В «ДНР» и «ЛНР» все развлекательные заведения работают в обычном режиме. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с распространением коронавируса в ОРДЛО*. Наши мониторы сообщили нам, что все развлекательные заведения в ОРДЛО работают в обычном режиме. Многие заведения, даже делают рекламу-маркетинг на теме коронавируса... Констатируем факт, что никаких мер по противодействию распространению инфекции COVID19 просто не проводится, жители ОРДЛО не отдаю себе отчет в серьезности ситуации», – говорится в сообщении.

Также правозащитники опубликовали фото с вечерних мероприятий (20 и 21 марта) клубов «Чикаго» (Донецк), «Бирхофф» (Луганск), «Панорама-Холл» (Луганск), «Дача» (Луганск). «Такая халатность и бездействие происходит по всей территории ОРДЛО», – уточнили в ВПГ.

Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа

«"Пир во время чумы", по-другому я это назвать не могу...», – прокомментировал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Напомним, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ. Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.

Также сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

При этом, по информации правозащитников, за прошлую неделю с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей