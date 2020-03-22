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Донетчина: Сколько и где зарегистрировано переселенцев

22.03.20 13:39
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 19 марта официально зарегистрировано 511 тыс. 272 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 19.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 340 семей и 511 272 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 114 976;
  • дети – 63 057;
  • лица с инвалидностью – 17 805;
  • пенсионеры – 315 434.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 949 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 294;
  • Краматорск – 48 874;
  • Славянск – 41 234;
  • Лиман – 23 715;
  • Константиновка – 23 827;
  • Марьинский район – 21 352;
  • Бахмут – 19 342;
  • Селидово – 16 723;
  • Мирноград – 16 664.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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