Донетчина: Сколько и где зарегистрировано переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 19 марта официально зарегистрировано 511 тыс. 272 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 19.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 340 семей и 511 272 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 114 976;

дети – 63 057;

лица с инвалидностью – 17 805;

пенсионеры – 315 434.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 949 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 54 294;

Краматорск – 48 874;

Славянск – 41 234;

Лиман – 23 715;

Константиновка – 23 827;

Марьинский район – 21 352;

Бахмут – 19 342;

Селидово – 16 723;

Мирноград – 16 664.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации