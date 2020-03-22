Донетчина: Сколько и где зарегистрировано переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 19 марта официально зарегистрировано 511 тыс. 272 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 19.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 340 семей и 511 272 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 114 976;
- дети – 63 057;
- лица с инвалидностью – 17 805;
- пенсионеры – 315 434.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 949 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 294;
- Краматорск – 48 874;
- Славянск – 41 234;
- Лиман – 23 715;
- Константиновка – 23 827;
- Марьинский район – 21 352;
- Бахмут – 19 342;
- Селидово – 16 723;
- Мирноград – 16 664.
Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации