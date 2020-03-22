В Минсоцполитики рассказали о выплате пенсий и социальных пособий

Министерство социальной политики Украины делает все необходимое для обеспечения своевременной выплаты всех социальных обязательств государства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.

«В этот сложный для государства период Министерство осуществляет все необходимые меры, чтобы выплата пенсий и социальных пособий осуществлялись вовремя», – сказал он.

Музыченко уточнил, что социальные выплаты являются защищенной статьей расходов государственного бюджета и первоочередной задачей для его выполнения.

По его словам, в случае роста количества заболеваний, не ожидается проблем с выплатой больничных – средств для этого достаточно. В 2020 году на эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено 17 млрд грн, что почти на 13% больше, чем в прошлом году.

Также, как добавил замминистра, прорабатывается возможность ускорения осуществления выплат пособия по безработице лицам, которые потеряли работу в связи с введением карантинных мероприятий.

Музыченко также сообщил, что в апреле планируется пенсионерам, имеющим пенсию до 5 тыс. грн, выплатить единовременное пособие в размере 1 тыс. грн. Дополнительно Минсоцполитики разрабатывает возможность оказать помощь лицам, которые получают пенсию по инвалидности, в том числе детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства. Кроме того, в мае запланировано проведение индексации пенсий в среднем на 11%.

Еще одним актуальным вопросом на сегодня является оплата коммунальных услуг. «Никаких штрафов, пени, отключений не будет. Соответствующие изменения в законодательство внесены», – прокомментировал замминистра вопрос о несвоевременной уплаты получателями субсидий жилищно-коммунальных услуг.