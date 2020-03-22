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Проехать можно в исключительном порядке: Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта

22.03.20 09:44
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В районе проведения операции Объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановлен. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Госпогранслужба Украины.

«С целью эффективного противодействия и недопущению заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств», – говорится в сообщении.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 257 человек и 36 транспортных средств:

  • «Майорское» – 59 человек и 16 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 35 человек и 11 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 12 человек и 9 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 151 человек.

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