Проехать можно в исключительном порядке: Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта

В районе проведения операции Объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановлен. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Госпогранслужба Украины.

«С целью эффективного противодействия и недопущению заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств», – говорится в сообщении.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 257 человек и 36 транспортных средств: