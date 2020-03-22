Для военных в зону ООС поступила первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса

В район проведения операции Объединенных сил поступили первые полсотни экспресс-тестов для быстрого обнаружения нового штамма вируса. Об этом сообщает штаб ООС.

Помощь военным доставил представитель фонда «Вернись живым».

Данные тесты позволяют в условиях лечебных учреждений любого уровня быстро получить предварительный результат о наличии у больного коронавирусной инфекции.

«Быстрые тесты в первую очередь нам нужны для того, чтобы своевременно выявить, обследовать и изолировать всех контактных лиц, оказать им необходимую помощь и прекратить эту цепь распространения вируса», – отметил начальник отдела медицинского обеспечения ОКП ОС Александр Авраменко.

На сегодняшний день случаев заболевания или подозрения на коронавирусную инфекцию среди личного состава Объединенных сил нет. Однако, существует вероятность занесения коронавируса от лиц, возвращающихся из отпусков или которые контактируют с гражданскими лицами. Поэтому именно благодаря таким тестам военные медики могут вовремя разобраться, инфицирован вирусом COVID-19 или нет человек с подозрительным симптоматикой.

Фонд «Вернись живым» передал для нужд Объединенных сил только первую партию тестов стоимостью около 14 000 гривен. Они закуплены на средства неравнодушных украинцев. Также волонтеры доставили в один из мобильных военных госпиталей более восьми тысяч пар защитных перчаток и около трех сотен килограммов дезинфицирующих средств.

«Надеемся, что уже завтра мы передадим тысячу единиц тестов, которые отличаются более высокой точностью», – сообщил волонтер.

В то же время военные медики сообщили, что уже в ближайшее время ожидается поставка крупной партии тестов, масок и прочего защитного оборудования и снаряжения, выделенных правительством Украины.