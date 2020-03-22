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В Украине армия будет патрулировать улицы во время карантина

22.03.20 13:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины будут привлечены для патрулирования украинских городов на период ограничительно-карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Для поддержания общественной безопасности и порядка с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Украинские военные при патрулировании улиц будут взаимодействовать с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Бойцов, задействованных в охране правопорядка, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

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