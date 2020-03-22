В «Л-ДНР» людей принуждают к участию в «патриотических» и «социальных» акциях, – правозащитники

В «ДНР» и «ЛНР» людей принуждают к членству в «общественных» организациях и участию в «патриотических» и «социальных» акциях. А детей привлекают к пропаганде. Об этом сообщается в мониторинговом отчете «Обзор нарушений прав человека во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за февраль 2020 года» благотворительного фонда «Восток SOS», опубликованном пресс-службой организации.

«На временно оккупированных Российской Федерацией частях Луганской и Донецкой областей, под видом "военно-патриотического воспитания" ведется антиукраинская пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в "общественных" организациях. Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое "внешнее управление", не имеют возможности отказаться от участия в деятельности "общественных" организаций, поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям. Данные действия представителей оккупационных администраций квалифицируются как нарушение "свободы ассоциаций"», – говорится в отчете.

Так, по информации правозащитников, в Луганске, Алчевске, Брянке, Голубовке (Кировске), Сорокино (Краснодон), Хрустальном (Красный Луч), Первомайске, Ровеньках, Кадиевке (Стаханов), Антрацитовском, Лутугинском, Перевальском и Славяносербском районах прошли торжественные мероприятия, посвященные «Дню защитника отечества». В мероприятиях участвовали пенсионеры, студенты, школьники, а также дошкольники. Некоторые дети были одеты в военную форму Красной Армии времен 1941-1945 годов.

Также «ЛНР» и «ДНР» 18 февраля 2020 года отметили пятую годовщину освобождения Дебальцево от украинской власти. В митингах участвовали школьники, студенты, работники «бюджетных ведомств», пенсионеры.