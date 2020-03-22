В Минздраве назвали количество заразившихся коронавирусом украинцев

Сегодня, 22 марта, по состоянию на 10:00 в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они – в Киеве.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
- Киевская область – 4 случая
- Донецкая область – 1 случай
- Днепропетровская область – 2 случая
- Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)
- Львовская область –1 случай
- Тернопольская область – 1 случай
- Киев – 9 случаев
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.