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В Минздраве назвали количество заразившихся коронавирусом украинцев

22.03.20 10:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 марта, по состоянию на 10:00 в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они – в Киеве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область – 4 случая
  • Донецкая область – 1 случай
  • Днепропетровская область – 2 случая
  • Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область –1 случай
  • Тернопольская область – 1 случай
  • Киев – 9 случаев

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

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