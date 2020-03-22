В Станице Луганской помидоры будут опылять нидерландские шмели (Фото)

При содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» в Станице Луганской состоялся семинар, в котором приняли участие двадцать бригадиров кооператива «Овощи станичников». Говорили о агротехнических процессах, которые улучшат урожайность и позволят выйти на новые рынки, сообщает пресс-служба проекта USAID.

Представительница компании-поставщика биопрепаратов и шмелей для опыления рассказала о преимуществах их использования в теплицах станичников.

«В этом году запланировано участие фермеров в иностранных торговых миссиях. Сейчас мы готовим для этого основания, в частности, на этой встрече станичники уже заказали образцы шмелей из Нидерландов, которые будут опылять томаты в их теплицах. Это должно повысить урожайность и способствовать тому, чтобы томаты были одинакового веса и размера. Сейчас это требование рынка – этого требуют покупатели, ведь они хотят иметь высокое качество», – сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.

Также фермеры используют биопрепараты, которые не вредят урожаю и являются органическими. Сейчас участники кооператива «Овощи станичников» готовятся к новому сезону, в их теплицах уже растет рассада томатов.

Также «Овощи станичников» проходят соответствующие процедуры, чтобы получить сертификат GlobalGAP. Его наличие означает, что выращенная продукция безопасна и натуральная. Этот документ даст возможность выйти на зарубежные рынки и поставлять продукцию в другие страны.

Фото: Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»

В прошлом году Проект USAID поддержал инициативу фермеров из Станицы Луганской и помог наладить агротехнические процессы по выращиванию томатов черри. Также отработали логистику и начали поставлять томаты в сетевые национальные супермаркеты Украины.